В Прикамье поступит еще 170 тыс. упаковок противовирусных и жаропонижающих препаратов

ПЕРМЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Поставка противовирусного препарата "Арбидол" и жаропонижающих таблеток "Парацетамол" ожидается на этой неделе в Пермский край от курского производителя "Фармстандарт", в общей сложности в регион поступит 170 тыс. упаковок. Об этом в четверг сообщается на портале правительства Прикамья.

Ранее жители Пермского края пожаловались в социальных сетях на то, что в аптеках невозможно купить антибиотики и противовирусные препараты для лечения коронавируса и ОРВИ. Губернатор края Дмитрий Махонин сообщал, что из-за введения новой системы маркировки лекарств их дефицит возник во многих российских регионах, и пообещал решить вопрос. Первая партия в объеме более 90 тыс. упаковок противовирусных и антибиотиков прибыла в регион в конце октября.

"На этой неделе из Курска в Прикамье будет доставлена вторая крупная партия лекарств от производителя "Фармстандарт". Дополнительно к предыдущей поставке аптеки Прикамья получат 20 тыс. упаковок "Арбидола" и 150 тыс. пачек "Парацетамола". Таким образом, за две недели в Пермском крае будет доставлено и распределено по аптекам 100 тыс. упаковок "Арбидола", 10 тыс. пачек "Азитромицина" и 150 тыс. упаковок "Парацетамола", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в первой половине ноября ожидаются новые поставки "Азитромицина" и "Левофлоксацина" от других производителей. Как отмечают в краевом правительстве, в случае отсутствия задержек в маркировке на стороне производителей согласованные количества должны покрыть месячную потребность покупателей при текущем спросе.

На 5 ноября в Пермском крае подтверждено 14 226 случаев коронавируса, из них 9 398 выздоровели. Коэффициент распространения составляет 1,05. С начала пандемии от коронавируса умерли 417 человек, 274 от сопутствующих заболеваний.