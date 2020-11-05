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Пандемия COVID-19

В Петербурге за сутки выявили 1 093 заразившихся коронавирусом

Это рекордное число заболевших
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ТАСС, 5 ноября. Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге вновь обновило максимум - в городе выявили 1 093 заразившихся, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в Петербурге впервые выявили больше тысячи инфицированных - 1 031.

За сутки в регионе выписаны 523 пациента, 26 умерли.

Всего было выявлено 66 263 заразившихся, из них 40 970 выздоровели, 4 024 умерли. В настоящее время в Санкт-Петербурге болеют 21 269 человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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