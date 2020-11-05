Минпросвещения предложили сделать должность директора школы выборной

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Партия "Новые люди" направила заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку письмо с предложениями по введению выборности директоров российских школ и усилению роли управляющих школьных советов. Об этом говорится в письме руководителя исполкома партии Александра Даванкова, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Выборность директоров школ должна стать нормой российской школы. Утверждение директоров школ на должность проводить на основании результатов открытого конкурса, выборов, в которых смогут принимать участие не только учителя и старшеклассники, но и родители учеников", - отмечается в документе.

В партии напомнили, что сейчас директоров школ назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления.

"Такой подход лишь усиливает командно-административные методы управления школой. В роли заказчика работы директора должен выступать коллектив учителей, советы родителей, советы обучающихся. Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе. При этом у учредителя должно оставаться право обоснованно освобождать избранного директора от занимаемой должности. Например, при несоблюдении или существенных нарушениях устава школы", - считают в партии.

Кроме того, "Новые люди" предлагают Минпросвещения РФ "сделать управляющие советы школ реальным, а не декларативным коллегиальным органом самоуправления". "Управляющие советы, как правило, действуют как формальный орган, не имеющий реального влияния на жизнь общеобразовательного учреждения. В большинстве школ страны управляющие советы существуют только в уставах, а в реальной жизни школы такого органа управления нет. Управляющие школьные советы должны быть наделены реальными инструментами управления", - говорится в документе.

В партии считают, что данные предложения "позволят вывести на новый уровень качество образования в российских государственных школах".