Свыше 400 тыс. россиян лечат от коронавируса. Это на две трети больше, чем летом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Число россиян, которые в настоящее время лечатся от коронавирусной инфекции, превысило 400 тыс., следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием. Таким образом, в стране болеют почти на две трети больше, чем на пике заболеваемости весной и в начале лета.

Количество так называемых активных случаев (включая бессимптомные) по состоянию на утро четверга достигло 404 180 - это 23,6% всех заразившихся. Во время первой волны распространения коронавируса в России максимум был зарегистрирован 15 июня - 245 580 пациентов. Тогда они составляли 45,7% инфицированных.

В стране второй день подряд выявляют более 19 тыс. заразившихся: в среду штаб сообщил о 19 768 выявленных случаях, в четверг - о 19 404. В общей сложности заразились 1 712 858 россиян.

Почти три четверти из них уже здоровы - за сутки число вылечившихся увеличилось на 12 238, до 1 279 169 (74,7% всех инфицированных).

Умерли из-за новой инфекции еще 292 человека, всего - 29 509, сообщили в штабе. Условная летальность заболевания, по подсчетам ТАСС, вновь понизилась до 1,72%.

Ситуация в Москве

В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в стране, за сутки выявили 5 255 инфицированных. Всего в городе подтверждено 450 436 случаев заражения.

На столицу приходится больше четверти пациентов, которые проходят лечение в данный момент, - 114 164. Это максимум с 19 мая, когда число активных случаев в Москве было наибольшим за всю пандемию - 116 460. При сохранении динамики эта отметка будет пройдена в ближайшие дни.

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг утром заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается с начала недели. Тем не менее он не анонсировал ужесточения противоэпидемических мер, ограничившись продлением дистанционного обучения для большинства школьников еще на две недели - до 22 ноября.

Ситуация в Петербурге

Самая серьезная вспышка заболеваемости сейчас фиксируется в Санкт-Петербурге, где второй день подряд подтверждают больше тысячи случаев заражения. Месяц назад число инфицированных в городе росло примерно на 400 в сутки.

Доля активных случаев в Петербурге остается самой высокой среди регионов с наибольшим числом заболевших - более 32%. Для сравнения, в Москве, где болеющих в пять с лишним раз больше, показатель составляет 25,3%, а в Подмосковье (там сейчас лечатся примерно столько же пациентов) - 23,7%.

В остальной России

Коэффициент распространения коронавируса в стране показывает, что взрывного роста заболеваемости не происходит: в четверг он, по подсчетам ТАСС, снизился до 1,04. Тем не менее во многих регионах ситуация остается напряженной, а число подтверждаемых случаев продолжает увеличиваться.

В Центральном федеральном округе даже без учета Москвы за минувшие сутки выявили больше инфицированных, чем в любом другом, - 2 788. Лишь в одном регионе здесь количество заболевших оказалось меньше 100 - в Липецкой области, где сообщили о 95 заразившихся.

Второе место занимает Северо-Западный федеральный округ - там подтвердили 2 708 случаев, третье - Приволжье с 2 193 инфицированными.

К отметке в 2 тыс. заболевших в день приближается Сибирь, где за сутки число заразившихся возросло на 1 983. Порог в 1,5 тыс. в начале недели преодолел Дальний Восток - в четверг штаб сообщил о 1 540 заболевших.

В Южном и Уральском федеральных округах выявили соответственно 1 239 и 1 084 случая заражения. В последние дни ситуация там стабилизируется, о чем свидетельствуют значения коэффициента распространения инфекции - 0,97 и 1,02 соответственно. На Северном Кавказе сообщили о 614 заболевших, треть из которых пришлась на Ставропольский край.