Эксперт: тест на COVID-19 может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30-40% из-за неправильного забора материала у человека. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Мы не подвергаем никакому сомнению, насколько они (тест-системы) чувствительны и специфичны, но такая ситуация (получение ложноотрицательного результата) в нашей практике может возникнуть. Как часто: приблизительно в 30-40% [случаев]. Почему это происходит? Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов. Допустим, материал взят некачественно, просто-напросто поверхностно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", - сказал Авдеев на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ.

Эксперт добавил, что многое также зависит от времени взятия материала у человека. По его словам, на ранних стадиях болезни больше шансов получить положительный результат ПЦР-теста. Также Авдеев пояснил, что решение о повторной сдаче анализа в конкретных случаях, как правило, принимает врач.

Он также рассказал, что инкубационный период коронавирусной инфекции у 95% заразившихся длится от 2 до 6 дней.

"По данным ВОЗ, инкубационный период [длится] от двух до десяти дней, по данным Минздрава России - от двух до 12 дней. Но в среднем, наверное, 95% наших больных укладываются в диапазон от двух до шести дней", - сказал он.

По словам эксперта, основными симптомами коронавирусной инфекции являются температура, слабость, кашель, отдышка, головная боль. Нарушение обоняния и вкуса наблюдаются у половины пациентов.

"Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным заболеваниям и здесь симптомы очень похожи на любые ОРВИ. Начнем наверное с повышения температуры - как минимум выше 37,5 градусов - это удел 90% всех заболевших. На второе место я бы поставил слабость и утомляемость - приблизительно 40%, кашель также примерно 40%, отдышка 30%, головная боль 20%, боли в горле около 10%, и наконец около 10% приходится на нарушение стула. И безусловно нарушение вкуса и обоняния - это достаточно частые симптомы - примерно половина всех пациентов имеют данные проявления", - сказал он.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.