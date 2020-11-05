Москалькова выступит в защиту прав жителей Бурятии, живущих на берегу Байкала

УЛАН-УДЭ, 5 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступит за защиту прав жителей Бурятии, чьи населенные пункты расположены в пределах Центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории, на которой ограничены многие права людей. Об этом она сообщила журналистам в четверг в Улан-Удэ, где находится с рабочим визитом.

"[Необходимо] менять федеральное законодательство, потому что в этой экологической зоне работает федеральное законодательство, которое, на мой взгляд, не учло права человека, интересы людей. Нужно расшивать тему и снимать те запреты, которые не только ограничивают права человека, а саму жизнь человека. Буду обращаться в соответствующие федеральные органы", - сказала она.

Ранее местные власти и общественники сообщали, что на существующие столетиями населенные пункты, расположенные в пределах ЦЭЗ, распространяются строгие ограничения. Местные жители не могут оформить там права на свои дома, получить в собственность землю в пределах давно существующих поселков и деревень, хоронить усопших.

Также Москалькова обсудила с главой Бурятии Алексеем Цыденовым вопросы соблюдения прав коренных и малочисленных народов Севера, чья жизнь неразрывно связана с озером Байкал. "Ко мне обратились эвенки, которые были ограничены в вылове омуля, - сказала она. - Найти баланс интересов [здесь] важно".

Кроме того, омбудсмен рассказала, что обсудила с главой региона вопросы нехватки лекарств для больных с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, вопросы, связанные с жильем для детей-сирот, льготников с детьми-инвалидами и проблемы с дистанционным обучением школьников в период пандемии, тему сохранения экологии. "Мы выработали дорожную карту по решению этих проблем", - отметила Москалькова.

В 2017 году на большой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным журналист из Бурятии рассказал о проблеме жителей природоохранной зоны Байкала, которые по закону ограничены в правах на использование территорий, где они живут. Путин отметил, что "нужно бороться за экологию, за сохранение природы, но нужно это делать в рамках здравого смысла и не нарушать нормальной жизни людей, которые живут на этих территориях".