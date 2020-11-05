В Нижегородской области продлили возможность получить больничные для пожилых

ТАСС, 5 ноября. Возможность получения больничных листов для граждан старше 65 лет продлена в Нижегородской области на месяц, до 6 декабря, в связи с необходимостью соблюдения пожилыми режима самоизоляции. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которым возможность получения листков нетрудоспособности для жителей региона в возрасте 65 лет и старше продлена до 6 декабря 2020 года", - отмечается в сообщении.

По словам Никитина, эта мера связана с необходимостью обязательного соблюдения пожилыми гражданами режима самоизоляции. Он добавил, что ситуация с заболеваемостью в регионе остается напряженной.

"Одна из основных групп риска - люди в возрасте 65+. Еще раз обращаюсь к пожилым гражданам: вы нужны нам, берегите себя, оставайтесь дома", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет был возобновлен в Нижегородской области с 12 октября. Работающие пожилые люди могут получить листы нетрудоспособности.

В Нижегородской области, по данным на 5 ноября, подтверждено 43 579 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 36 506 пациентов выздоровели, 844 человека умерли.