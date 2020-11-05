FT: AstraZeneca срывает сроки поставок вакцины в Великобританию

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca срывает сроки поставок вакцины в Великобританию и, как ожидается, сможет предоставить к концу года лишь 4 млн из заказанных 100 млн доз вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на главу целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем.

17 мая правительство объявило, что AstraZeneca пообещала изготовить и направить в Соединенное Королевство до конца сентября 30 млн доз вакцины от коронавируса в соответствии с соглашением о поставке в общей сложности 100 млн доз в преддверии реализации возможной программы массовой вакцинации населения. Эти договоренности были основаны на предположениях о том, что "все будет работать нормально и никаких сбоев не произойдет", проинформировала Бингем комитет Палаты общин британского парламента по здравоохранению.

Она также выразила уверенность, что к началу лета 2021 года в стране будут вакцинированы почти 30 млн человек, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. В дополнение к вакцине AstraZeneca Великобритания заказала в этом году, по словам Бингем, 10 млн доз препаратов у консорциума BioNTech - Pfizer, а также партии вакцин у Janssen и Novavax.

Испытания вакцины AstraZeneca

8 сентября AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. СМИ сообщали о том, что у получившей вакцину женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга (поперечный миелит), что является редким, но возможным побочным эффектом при введении некоторых вакцин.

9 сентября фармацевтическая компания опровергла эту информацию, указав на то, что диагноз не является окончательным. Представитель компании пояснил, что приостановка испытаний носила "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены". Позже исследования были возобновлены.

В середине октября, как передала бразильская газета Globo, 28-летний волонтер, принимавший участие в испытаниях вакцины, умер. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что умерший не получал препарат компании. 21 октября Оксфордский университет информировал, что испытания вакцины будут продолжены, несмотря на смерть одного из участников.

К настоящему времени AstraZeneca и Оксфордский университет получили разрешение на проведение клинических испытаний от властей Бразилии, Великобритании, США, ЮАР и Японии.