Ученики 9-х и 11-х классов в нижегородских школах возобновят очное обучение с 9 ноября

ТАСС, 5 ноября. Ученики 9-х и 11-х классов в Нижегородской области возобновят обучение в очном режиме с 9 ноября. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава региона Глеб Никитин, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

С 5 ноября школы Нижегородской области начали работать в смешанном формате. После каникул очное обучение сохранилось для учеников 1-5 классов, для 6-11 классов был введен дистанционный формат.

"Большая часть комментариев про дистанционное обучение была связана с проблемами выпускников, готовящихся к экзаменам. В связи с этим было принято решение сохранить для учеников 9 и 11 классов возможность учиться в очном формате", - цитирует пресс-служба Никитина.

К очному обучению учащиеся выпускных классов вернутся с 9 ноября. По словам губернатора, решения о форме обучения для других классов будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Кроме того, дети, не достигшие 16-летнего возраста, могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры в регионе только в сопровождении родителей или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию и охране здоровья несовершеннолетних. "Это решение было принято совместно с санитарными врачами. По данным, полученным по итогам каникул, активные коммуникации подростков в торговых центрах ведут к росту заражения в их возрастных группах. Важно, чтобы на таких площадках не собирались большие компании", - цитирует Никитина пресс-служба.

В Нижегородской области, по данным на 5 ноября, подтверждено 43 579 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 36 506 пациентов выздоровели, 844 человека умерли.

В новость внесены изменения (12:27 мск) - добавлена информация в пятом абзаце