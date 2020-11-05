Власти Парижа объявили об ужесточении противоэпидемических мер

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Парижские власти ужесточат ограничения в городе и в пригородах с целью остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщила мэр французской столицы Анн Идальго в эфире телеканала BFM .

"Ограничения затронут некоторое количество мест, в которых продают алкоголь и еду навынос и рядом с которыми наблюдается большое скопление людей", - сказала она. Мэр уточнила, что работа этих заведений будет заканчиваться в 22:00 по местному времени (00:00 мск). Она отметила, что в ближайшие часы префектура полиции опубликует соответствующий документ.

Согласно распоряжению президента Франции, с 30 октября сроком как минимум до 1 декабря в стране повторно введен режим карантина из-за роста случаев инфицирования коронавирусом. Закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, запрещена работа магазинов с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости.

Согласно последним данным органов здравоохранения, с начала пандемии во Франции выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекицей. Число умерших с коронавирусом с марта составляет более 38,6 тыс.