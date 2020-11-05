Жителям Карелии старше 65 лет ограничили посещение магазинов

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 ноября. /ТАСС/. Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с эпидобстановкой по коронавирусу в регионе для жителей Петрозаводска и Кондопоги, ограничивающие посещение магазинов, кафе, ресторанов и объектов сферы услуг людьми старше 65 лет. Им разрешено бывать в общественных местах в понедельник, среду и пятницу с 12:00 до 16:00, сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.

4 и 5 ноября в Карелии обновились два суточных максимума по приросту новых случаев заражения: в среду показатель достиг 149 заболевших, в четверг - 217 заболевших. Наибольшее количество инфицированных отмечается в Петрозаводске.

"Жителям Петрозаводска и Кондопоги старше 65 лет теперь разрешено посещать магазины, объекты общественного питания и оказания услуг только в определенные дни: понедельник, среда, пятница с 12:00 до 16:00. Исключение сделано в отношении аптек и медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

На выходных власти обещают организовать ярмарки на открытом воздухе, где люди в возрасте смогут покупать продукты. Остальным жителям двух соседних городов рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест в дни и часы, предназначенные для пожилых.

Переход на дистанционное обучение

Кроме того, глава региона принял решение перевести на дистанционное обучение с 9 по 30 ноября всех школьников в Карелии, кроме учащихся начального звена и выпускных 9-х и 11-х классов. Исключение также составят воспитанники коррекционных школ. Педагогам и персоналу предписано ограничить совместное пребывание в столовых, учительских и лаборантских, а также учителям необходимо находиться в маске даже во время урока (ранее на уроке преподавателю разрешалось не соблюдать масочный режим).

До конца ноября также приостановлена очная работа всех кружков и секций дополнительного образования, но в случае, если дистанционно работать с детьми невозможно, то разрешается проводить занятия в штатном режиме при соблюдении всех требований: рассадка по одному за партой, соблюдение социальной дистанции и прочее.

"Распоряжением также установлены другие ограничения, в том числе при проведении корпоративных встреч (планерок, совещаний) в очной форме", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Всего за время пандемии в Карелии выявили 7 276 случаев коронавируса. Выздоровели 4 685 пациентов, умерли - 55 человек.