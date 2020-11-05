Представители 40 стран подали заявки на конкурс News Photo Awards. Overcoming COVID

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Фотокорреспонденты из 40 стран подали заявки на участие в Международном конкурсе для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID. Конкурс, призванный отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время пандемии коронавируса, организован информационным агентством ТАСС.

"Фотожурналисты из 40 стран мира прислали свои снимки на фотоконкурс News Photo Awards. Overcoming COVID, который организовало информационное агентство ТАСС, - сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций агентства. - Больше всего заявок пришло из Азии и Европы, далее идут Северная и Южная Америка, Африка, Австралия и Океания".

Принять участие в конкурсе может любой фотограф, работающий или сотрудничающий со СМИ. Снимок должен быть сделан не раньше декабря 2019 года. Сбор заявок продлится до 1 декабря 2020 года.

Победители будут объявлены 11 марта 2021 года. Призы будут вручены в двух номинациях "Одиночная фотография" и "Серия фотографий". Победители каждой получат по $3 тыс. Отдельно жюри выберет лучший из всех присланных снимков, ему будет присужден Гран-при, а автор работы получит $10 тыс.

В состав жюри конкурса вошли известные фотожурналисты, представляющие ведущие мировые СМИ - Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ТАСС, ANSA, PA Media, NOOR. В их числе - управляющий директор отдела аудиовизуальных новостей Kyodo News Хитоси Оикава, руководитель фоторедакции ANSA Стефания Иантаффи, руководитель фоторедакции PA Media Мартин Кин, руководитель редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор, фоторедактор агентства Reuters Павел Копчински, руководитель фотослужбы московского бюро агентства Associated Press Александр Земляниченко, специальный фотокорреспондент агентства France Presse в Москве Младен Антонов, основатель фотоагентства NOOR Юрий Козырев и канадский фотожурналист и фоторедактор Гари Хершорн.