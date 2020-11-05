Песков: ситуация с пандемией в России весьма напряженная, но она под контролем

Пандемия COVID-19

Ученики 9-х и 11-х классов в нижегородских школах возобновят очное обучение с 9 ноября

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, решения о форме обучения для других классов будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки

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