Клирик кафедрального собора в Пензе умер из-за вызванных коронавирусом осложнений

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Клирик пензенского Успенского кафедрального собора протодиакон Владимир Красненков умер 4 ноября из-за вызванных коронавирусной инфекцией осложнений, сообщает в четверг Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"4 ноября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 69-м году жизни скончался клирик Успенского кафедрального собора г. Пензы протодиакон Владимир Красненков", - написано в сообщении.

Красненков родился 14 декабря 1951 года. Он был рукоположен во диакона 27 октября 1974 года, получил образование в Московской духовной семинарии. В 1985 году он получил сан протодиакона.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 48 млн человек, свыше 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.