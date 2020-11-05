Внештатный специалист Минздрава заявил, что медицинская система перегружена

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Медицинская система в России из-за коронавируса сейчас перегружена, существует также и дефицит медработников. Об этом в четверг сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

"Безусловно, сейчас мы перегружены, мы - это вся медицинская общественность, и мы в общем-то тоже болеем. И, естественно, есть определенный дефицит кадров", - сказала она на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ.

При этом Драпкина подчеркнула, что до общения с врачом не следует самостоятельно назначать себе препараты. "Все-таки я бы настаивала на том, что до общения с лечащим врачом, телемедицинской консультацией с медицинским работником, основное лечение - это питье теплой воды в больших количествах и симптоматическое снижение температуры", - заключила она.

Драпкина также отметила, что альтернативой вакцинации от коронавируса является только максимальное ограничение контактов. "По поводу альтернативы. Какая альтернатива, если не вакцинироваться? Дома сидеть, никуда не выходить, ни с кем не общаться, то есть все меры предосторожности, про которые мы говорили, выполнять со стопроцентной исполнительностью", - заявила она.