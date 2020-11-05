Мишустин сообщил, что регионы в целом готовы к зиме

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Регионы России в целом готовы к предстоящей зиме, однако в Забайкальском крае сохраняются проблемы в этой сфере. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.

"В целом по стране регионы к зиме готовы - и по мнению энергетиков, и с точки зрения специалистов жилищно-коммунальной отрасли, - констатировал он. - Однако ситуация в [Забайкальском] крае находится на особом контроле. Там сложности в 14 муниципальных районах и городском поселении Первомайское. Многие объекты ЖКХ и энергетики сильно изношены". Кроме того, ряд компаний не погасили своевременно долги за коммунальные услуги, а также есть потребность в закупках топлива.

"Я давал поручение проверить, как в регионе идет подготовка к осенне-зимнему периоду, чтобы люди не остались посреди зимы без света, тепла и горячей воды", - напомнил глава кабмина. По его словам, на этом заседании правительство заслушает доклад министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, который на нынешней неделе посетил регион.