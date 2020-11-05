В больницах Петербурга создадут еще более тысячи мест для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Две больницы Санкт-Петербурга в ближайшие дни создадут дополнительно 1,2 тыс. мест для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева. Таким образом, общее количество мест достигнет почти 10 тыс.

"С 6 ноября прием пациентов с коронавирусом возобновит федеральное учреждение - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова. Здесь подготовлены 300 коек. С 10 ноября к оказания медицинской помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией будут привлечены мощности городской больницы №2, в которой подготавливаются 900 коек", - говорится в сообщении.

Ночью в четверг прием пациентов с коронавирусом начала Мариинская больница, где подготовили 586 инфекционных коек. Также накануне полностью перешла на прием больных с коронавирусной инфекцией детская больница №5 им. Н. Ф. Филатова.

"На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной. В последние дни ежесуточная заболеваемость превышала тысячу человек. Ежедневно госпитализируется более 600 пациентов. В ближайшие дни мы увеличиваем коечные мощности для оказания медицинской помощи заболевшим", - процитировали Эргашева в пресс-службе.

Сейчас в Петербурге пациентов с коронавирусом принимают 18 стационаров, развернуты 8653 койки, из которых свободно 803 (9%).

По последним данным, в Петербурге выявили 66 263 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 40 970 человек, умерли 4 024. За последние сутки в городе выявили 1 093 случая заражения - максимум за время пандемии.