Главный диетолог Минздрава порекомендовал искать недорогие аналоги экзотическим фруктам

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян призвал отдавать предпочтение доступным сезонным овощам и фруктам, а не экзотическим.

"Если мы будем искать и покупать, говоря о фруктах и овощах, манго или клубнику зимой и прочее, конечно, это малодоступно для широких слоев населения. Но яблоки же не хуже, а может быть и лучше - они являются источником и витамина С, и они более конкурентоспособны по сравнению с целым рядом экзотических фруктов", - сказал Тутельян в четверг в открытом интервью в онлайн-формате на площадках ТАСС, портала "Будущее России. Национальные проекты" и АНО "Национальные приоритеты".

Он призвал обратить внимание на то, "что растет у нас рядом". "Та же капуста. Она же абсолютно доступна. И она лучше, чем многие салаты, травы, специально выращенные", - отметил он.

Отвечая на вопрос от слушательницы с Дальнего Востока, которая отметила, что там довольно высокая цена на некоторые овощи, Тутельян сказал, что всегда можно найти доступный и полезный аналог. Одна из важнейших задач, по его словам, научить людей, исходя из их возможностей, создавать полноценный и адекватный потребностям рацион.

Три компонента здорового питания

По словам диетолога, три главных компонента здорового питания - финансовые возможности человека, ассортимент в магазинах и информация о здоровом питании от компетентных источников.

Он добавил, что врачи через агропромышленный комплекс могут рекомендовать и продвигать вместе со средствами массовой информации полезные продукты. Эксперт отметил, что сейчас очень многие считают себя специалистами по здоровому питанию безо всяких на то оснований. "Это может нанести серьезный вред", - сказал он, отметив, что необходимо создавать специальные сайты, продвигать информацию через социальные сети.

"И прямой контакт с человеком. Задал вопрос - получил ответ. Мы открыты, мы очень активно в этом участвуем. Политика Института питания - если не мы, то кто же", - добавил Тутельян.