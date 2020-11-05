Медцентр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 млн доз российской вакцины от COVID

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Иерусалимский медицинский центр "Хадасса" заказал 1,5 млн доз российской вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщает в четверг газета "Гаарец" со ссылкой на директора центра Зеэва Ротштейна.

По данным издания, Ротштейн уже на этой неделе направит все необходимые данные по российской вакцине в Минздрав Израиля, чтобы получить разрешение на ее применение в стране. Даже если министерство откажет, у центра "Хадасса" есть "поле для применения" препарата в филиалах за пределами еврейского государства, цитирует издание слова директора центра. Ротштейн убежден, что "озвучиваемые в СМИ опасения в отношении [российской] вакцины необоснованны и связаны с глобальным соперничеством между Россией и США, а не с научными данными", указал он газете.

"Гаарец" напоминает, что российскую вакцину в ходе клинических испытаний получили уже десятки тысяч человек. Московский филиал центра "Хадасса" вводил препарат добровольцам и участвовал в мониторинге результатов, отмечает издание, приводя оценку Ротштейна, который считает, что "результаты и безопасность были очень высоки". Если вакцина успешно пройдет третью фазу испытаний и будет утверждена к применению израильским Минздравом, она сможет быть доступна в Израиле "уже спустя два-три месяца", указывает газета.

1 ноября начались клинические испытания израильской вакцины от нового коронавируса, которая получила название Brilife. Она разработана закрытым правительственным Израильским институтом биологических исследований. Газета "Едиот ахронот" указывает со ссылкой на руководство учреждения, что июль 2021 года можно расценивать как самую раннюю "правдоподобную дату начала массового применения" препарата Brilife в еврейском государстве.