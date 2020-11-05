В Греции вводится всеобщий карантин

АФИНЫ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Греции вводят всеобщий карантин с 7 по 30 ноября в Греции в связи с резким ростом случаев инфицирования коронавирусом. Об этом объявил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции, которая транслируется по государственному телеканалу ERT-1 .

"Мы решили, что с 06:00 по местному времени (07:00 мск) в субботу (7 ноября - прим. ТАСС) по всей стране вводится карантинный режим для пресечения распространения коронавируса, который продлится до 30 ноября", - сказал премьер.

Мицотакис отметил, что решил выступить на пресс-конференции с главным эпидемиологом страны, профессором Сотирисом Циодрасом, чтобы показать, что власти принимают решения на основе научных данных, которые не должны быть предметом споров в обществе. По словам премьера, карантин в ноябре не будет полностью похож на тотальную изоляцию, которая имела место в марте. "Граждане будут выходить на улицу с отправкой СМС, будут продолжать работать детские сады, начальные и специальные школы", - сказал глава правительства.

Суточный прирост инфицированных в 11-миллионной Греции в последние недели составляет в среднем от тысячи до 1,6 тыс. Антирекорды по числу зафиксированных заразившихся в стране были зафиксированы 4 ноября (2 646), 3 ноября (2 166) и 31 октября (2 056).

Постоянное увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Греции отмечается с конца июля, когда было снято большинство ограничений для населения и начался массовый туризм внутри страны и из-за рубежа. Власти в последнее время уже вводили ограничения для отдельных регионов. Так, со вторника на 14 дней была объявлена "локальная изоляция" в городах Салоники и Сере, а также в их областях. Там закрыли розничные магазины и предприятия общепита (разрешена только продажа на вынос и доставка на дом), но в отличие от локдауна весной в этих регионах продолжает работать промышленность, оптовая торговля, гостиницы и школы. Вузы полностью переводятся на удаленное обучение.