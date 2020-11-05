Для девочки, обнаруженной с истощением у опекунов в Брянске, нашли приемную семью

ТАСС, 5 ноября. Органы опеки Брянской области определили семью, которая удочерит девочку, найденную в одном из домов города Брянска в истощенном состоянии. Об этом в четверг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила региональный уполномоченный по правам в ребенка Инна Мухина.

"В настоящее время органами опеки и попечительства определена семья, выразившая желание удочерить девочку <...> С учетом завершения первого курса реабилитации необходимые документы для удочерения подготовлены и направлены в районный суд для принятия решения", - отметила Мухина.

Как сообщалось в начале июня, истощенную девочку 2012 года рождения нашли в частном доме в Бежицком районе Брянска, где она проживала с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем. У ребенка была грязная одежда, в доме не было еды, взрослые отсутствовали. Региональным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело, женщине - опекуну ребенка, предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию приемного ребенка, умышленному причинению тяжкого вреда здоровью и мошенничестве (ст. 156 УК РФ, п. "б" ч. 2 ст. 121 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ). В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения.