Минпросвещения: всероссийский экодиктант позволит сформировать экологическую культуру

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Всероссийский экологический диктант, который пройдет 15 и 16 ноября, будет способствовать формированию экологической культуры общества, усилит роль экологического просвещения. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в ТАСС и.о. директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Ольга Колударова.

"Именно экодиктант позволит нам решить такие задачи, как предоставить возможность обучающимся образовательных организаций пройти образовательный курс по экологической тематике, усилить роль экологического просвещения, сформировать экологическую культуру нашего общества, развивать эковолонтерское движение через вовлечение населения в прикладное решение экологических проблем", - отметила Колударова.

Она добавила, что в этом году диктант пройдет офлайн и онлайн. Предполагается, что в мероприятии примут участие более 4 тыс. школ и организаций допобразования, свыше 300 организаций предпрофессионального образования, более 50 вузов.

Всероссийский экодиктант реализуется при поддержке 12 федеральных министерств и ведомств. Ожидается, что экодиктант напишут более двух миллионов школьников, студентов, сотрудников крупнейших корпораций, а также представителей федеральных и региональных органов власти.