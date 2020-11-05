Обучение в школах Якутска начнется очно с 9 ноября

ЯКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Обучение в школах Якутска начнется с 9 ноября в очной форме. Об этом сообщается в четверг на сайте мэрии Якутска.

"Распоряжением главы городского округа "город Якутск" от 5 ноября образовательный процесс во второй четверти начинается с 9 ноября 2020 года в очной форме для всех классов, согласно разработанным и утвержденным моделям организации образовательного процесса", - говорится в сообщении.

Родители (законные представители) могут выбрать для своего ребенка дистанционную форму обучения, для этого необходимо подать заявление. "В первую очередь данная форма обучения рекомендуется детям, состоящим на диспансерном учете, имеющим хронические заболевания; детям, находящимся на лечении в связи с острой патологией; детям, имеющим противопоказания для вакцинации. Учреждения дополнительного образования продолжают работу в дистанционной форме до особого распоряжения", - отмечается в сообщении.

В школах в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (смешанное обучение) могут обучаться все классы, кроме 9-х и 11-х, а также в дистанционной форме могут учиться 5 и 10 классы. "К примеру, учитель, который старше 65 лет, согласно указу главы Якутии должен оставаться на удаленке, и дети сидят в классе, в то время как учитель участвует в образовательном процессе через платформу Zoom. Тем временем в классе присутствует дополнительно организатор", - пояснили в управлении образования Якутска.

Регион находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. Разрешены занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более двух человек и сохранения расстояния между ними не менее 5 м, на части территории региона работают фитнес-центры, можно совершать одиночные прогулки или в компании с членами семьи, работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. Власти просят носить маски в общественных местах и транспорте, с ограничениями открыты кафе и рестораны.

В Якутии всего выявлено 14 633 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 9 072 человека, умер 161 пациент.