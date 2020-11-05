Главный диетолог Минздрава рассказал, сколько россиян имеют избыточную массу тела

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Половина населения России страдает от ожирения или избыточной массы тела, у женщин это встречается чаще из-за ограниченной двигательной активности и избыточного по калорийности рациона. Об этом в четверг сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

"У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеет избыточную массу тела, ожирение, а где-то в деревнях - там и 60%. <...> У нас половина - ожирение, еще 15-20% - избыточная масса тела явная. <...> У женщин чуть выше [показатель], это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом", - сказал он в открытом интервью на площадках ТАСС, портала "Будущее России. Национальные проекты" и АНО "Национальные приоритеты" в онлайн-формате.

Тутельян также подчеркнул, что в России избыточную массу тела в первые два года жизни имеют 26% детей и 20% - ожирение. "В отдельных местах, не везде. В среднем это меньше, порядка 6%, но это тоже очень много. Среди школьников это тоже где-то около 20% - избыточная масса тела", - заключил он.