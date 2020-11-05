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Пандемия COVID-19

Каникулы в школах Мурманской области продлили до 15 ноября

Кроме того, в регионе продлили введенные ранее ограничения на проведение спортивных соревнований

МУРМАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение продлить школьные каникулы в регионе до 15 ноября. Об этом в четверг сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"В Мурманской области в образовательных учреждениях региона каникулы продлятся до 15 ноября включительно. Такое решение принял губернатор региона Андрей Чибис", - сказано в сообщении.

В оперативном штабе подчеркнули, что из-за роста заболеваемости ковидом в Мурманской области Роспотребнадзор рекомендует родителям во время дополнительных каникул свести к минимуму посещения детьми торговых центров.

В связи с ростом числа случаев заражения в регионе продлены введенные ранее ограничения на проведение спортивных соревнований и приостановку деятельности развлекательных учреждений до особого распоряжения, стационарные отделения учреждений социальной сферы переведены на круглосуточный закрытый режим работы. Треть сотрудников госучреждений в Мурманской области с 7 октября перешли на дистанционную работу.

По данным оперативного штаба, на утро четверга в Мурманской области выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев составляет 20 928. При этом 16 516 пациентов выздоровели, 43 091 - находятся на лечении, 321 человек умер.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия COVID-19
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