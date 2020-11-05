Чувашия получила 45,8 млн рублей на закупку лекарств для амбулаторных пациентов с ковидом

ЧЕБОКСАРЫ, 5 ноября. /ТАСС/. Почти 46 млн рублей из федерального бюджета поступили в Чувашию на покупку лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому, сообщает в четверг пресс-служба республиканского правительства.

"В Чувашию поступили федеральные средства на обеспечение амбулаторных пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами. Прошу не затягивать с проведением аукционов на закупку лекарств. Обеспечение бесплатными препаратами - важная мера поддержки тех, кто с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечится на дому", - цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Николаева.

По данным пресс-службы, медицинские организации Чувашии обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами, включая препараты из группы "хлорохины", а также средствами индивидуальной защиты на 60 дней.

В Чувашии, согласно данным на 5 ноября, за последние сутки в Чувашии 63 человека заболели коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся достигло 10 198, 161 человек умер. В настоящее время в республике введен запрет на работу ночных клубов после 23:00, действует масочный режим, ограничено проведение мероприятий с участием детей.