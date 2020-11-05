На Кубани не планируют возобновлять карантин из-за пандемии

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где фиксируют рост числа заразившихся коронавирусом, не планируют возобновлять действие режима карантина, для принятия мер по недопущению распространения инфекции в регионе будет ужесточен контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора, об этом сообщил в себя в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

"Увеличивается и число заболевших коронавирусом, третью неделю мы фиксируем по 130 и более заразившихся в сутки. Сегодня - 137. Но принятых ранее мер достаточно, чтобы сдерживать эпидобстановку, при условии их неукоснительного соблюдения. Вводить карантин и дополнительные ограничения сегодня мы не будем. Однако контроль за соблюдением режима повышенной готовности будем ужесточать", - говорится в сообщении главы региона.

Он уточняет, что в регионе также наблюдается характерный для осеннего периода рост сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ. По словам Кондратьева, власти усилят контроль за перевозкой пассажиров в общественном транспорте. В частности, планируется увеличить количество проверок соблюдения масочного режима в автобусах, маршрутках, такси. Кроме того, планируется увеличить количество рейдов по объектам общепита - клубам, кафе, которые должны быть закрыты после полуночи.

"У нас есть примеры, когда после ухода проверяющих через час эти заведения снова открываются, пускают посетителей через "черный ход". Такие объекты будем закрывать на срок до 90 суток", - отметил глава региона, добавив, что также совместно с Роспотребнадзором будут продолжены ежедневные рейды на предприятиях торговли и услуг, так как сотрудники зачастую работают без средств защиты. Планируется активнее привлекать к административной ответственность тех, кто нарушает режим, вплоть до закрытия заведений.

Ситуация с распространением коронавируса на Кубани

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в четверг в Краснодарском крае было выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев превысило 18 тыс. Почти 12 тыс. человек выписано после выздоровления. Умерли 453 человека, 33 пациента в тяжелом состоянии на ИВЛ. Четверо заболевших на ЭКМО в краевой больнице №1.

С 31 марта в Краснодарском крае, который является третьим по численности населения в РФ, действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля в регионе начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, возобновили работу некоторые предприятия, с июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли 21 июня, на Кубань начали активно приезжать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.

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