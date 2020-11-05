Ивановские власти до 15 ноября продлили каникулы в школах

ИВАНОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Ивановской области приняли решение о продлении школьных каникул еще на неделю, до 15 ноября. Об этом сообщил журналистам в четверг глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

В этом году из-за пандемии департамент образования синхронизировал каникулы во всех школах региона: все ученики ушли отдыхать на две недели - с 26 октября по 8 ноября включительно. На это время власти приостановили работу универсальных школьных карт.

"Решением оперативного штаба каникулы продлены до 15 ноября включительно", - сказал Фокин.

Он отметил, что в настоящий момент в регионе растет заболеваемость среди населения, и задача властей - по максимуму разобщить большие коллективы. "Это позволит держать ситуацию под контролем. Тем более, что дети являются хорошими передатчиками болезни, хотя сами редко болеют. Хочу отметить, что допобразование на этот период тоже остается на дистанционном формате", - пояснил Фокин.

По данным департамента образования, в школах региона учатся свыше 100 тыс. детей. На территории области введен тотальный масочный режим, временно прекращена диспансеризация населения и профилактические осмотры взрослого населения за исключением вакцинации. Кроме того, с 6 ноября власти вводят режим самоизоляции для пожилых людей.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 12 097 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 128 случаев. На госпитализации находятся 1 954 пациента, 54 из которых в реанимации на ИВЛ. Всего за время пандемии в регионе умер 181 пациент.