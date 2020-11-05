Вильфанд: октябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю на европейской части РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Прошедший октябрь стал самым теплым на европейской части России за всю историю метеонаблюдений. В регионах Центрального федерального округа был побит 120-летний рекорд по теплу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"Октябрь на европейской территории страны был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. <...> Естественно, что в Центральном федеральном округе тоже очень теплая погода наблюдалась, и был установлен рекорд. До этого рекордная температура принадлежала далекому позапрошлому веку - 1896 году, то есть был побит рекорд 120-летней давности", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам метеоролога, по всей России октябрь 2020 года занял третье место в списке самых теплых, так как в течение месяца наблюдались отрицательные аномалии в отельных регионах.

Ранее Вильфанд сообщил, что среднемесячная температура октября в Москве составила 9,2 градуса в 2020 году, что является рекордным показателем за всю историю метеонаблюдений. До этого самым теплым считался октябрь 1967 года.