В ЮАР открыли бюст Юрия Гагарина

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Бронзовый бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина открыт в четверг на западе Южно-Африканской Республики. Об этом сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Кейптауне.

"Торжественная церемония открытия бюста состоялась на территории научного центра Национального космического агентства ЮАР (SANSA) в городе Херманус", - отметил он.

Бюст сделан по эскизу космонавта Алексея Леонова и доставлен на юг Африки из Москвы. Это первый памятник Юрию Гагарину на территории ЮАР. Инициатором его установки стало генконсульство РФ в Кейптауне. В проекте участвовал международный благотворительный общественный фонд "Диалог культур - Единый мир".

На церемонии открытия бюста присутствовала управляющий директор научного центра SANSA Ли-Эн МакКиннел, дипломаты РФ, специалисты южноафриканской космической отрасли, активисты организаций соотечественников, местные жители.

ЮАР начала работы в космической области в 80-е годы прошлого века. Национальное космическое агентство было создано в 2009 году. В том же году ЮАР запустила свой второй по счету спутник с космодрома Байконур.