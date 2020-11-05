Синоптики прогнозируют увеличение влияния тайфунов на Россию

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Интенсивность тропических тайфунов на Россию, которые носят разрушительный характер, будет увеличиваться, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"Тропические тайфуны. Их количество по интенсивности близко к норме - 20 тропических циклонов наблюдалось, из них пять воздействовали на континент, и все пять оказали влияние на Дальний Восток. Это говорит о том, что заметно увеличивается влияние тайфунов на территорию нашей страны. К этому надо готовиться", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

По слова Вильфанда, в прошлом году четыре тайфуна оказывали влияние на территорию России. Метеоролог предупредил, что их влияние носит крайне разрушительный характер. "Они разрушительные. Мощные дожди, которые приводят не только к переполнению рек в Приморье, но и в Амурской области", - пояснил он.