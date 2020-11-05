Вильфанд не исключил, что грядущая зима будет холоднее прошлой

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Зима в этом году будет холоднее, чем в прошлом, однако температура все же будет около и выше нормы. Об этом в четверг сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С большой степенью вероятности можно утверждать, что не ожидается такая аномально теплая зима, как в прошлом году. Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но в целом она ожидается около и выше нормы", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Вильфанда, ближайшее изменение погоды в Москве ожидается уже в начале следующей недели.

"В понедельник начинает резко меняться циркуляция, температура будет уже около 4-5 градусов. Во вторник, среду и четверг ночные температуры будут отрицательными", - отметил он.