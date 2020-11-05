Московская хоральная синагога получила грант президента на помощь пострадавшим от пандемии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Проект "Вместе справимся" Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), направленный на поддержку пострадавших от коронавируса семей из незащищенных слоев населения, получил поддержку Фонда президентских грантов, сообщает в четверг пресс-служба МЕРО.

"Проект "Вместе справимся" направлен на комплексную поддержку семей из наименее защищенных слоев населения, пострадавших от коронавирусной инфекции и последствий пандемии. В рамках проекта помощь получат не менее 300 семей, проживающих в Москве и в других регионах Российской Федерации, обратившихся за поддержкой в Московскую еврейскую религиозную общину и еврейские общины других регионов России. <...> Целевые группы проекта - это люди старшего поколения, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, хроническими и тяжелыми заболеваниями", - говорится в сообщении.

В рамках проекта, который продлится до конца 2021 года, помощь планируется оказать семьям из Санкт-Петербурга, Саратова, Орла, Воронежа, Ярославля, Самары, Пятигорска и Тулы. Предполагается обеспечить нуждающихся продуктовыми наборами и товарами первой необходимости, развивающими играми и литературой для детей (в зависимости от потребностей семей и степени введения ограничительных мер), организовать дезинфекцию помещений, тестирование пострадавших от коронавирусной инфекции, членов их семей и других людей, оказавшихся в зоне риска.

В рамках проекта предполагается также вести психологическое сопровождение пострадавших и членов их семей. В настоящее время МЕРО принимает заявки на получение помощи, информация об этом предоставляется на сайте общины и на ее странице в Facebook.

"Мы очень признательны Фонду президентских грантов за доверие и возможность помогать людям. Из-за пандемии коронавируса НКО пострадали так же сильно, как и бизнес, поэтому государственная грантовая поддержка очень важна и ценна для продолжения деятельности организации. Благодаря полученному гранту наша община сможет организовать поддержку и квалифицированную помощь более чем 300 семьям, которые находятся в тяжелой ситуации", - сказал главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, которого цитирует пресс-служба.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 48 млн человек, свыше 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.