В Ленобласти открыли памятник герою 6-й роты десантнику Кожемякину

ТАСС, 5 ноября. Памятник командиру разведывательного взвода 6-й роты псковских десантников Герою России Дмитрию Кожемякину, погибшему в Чечне в 2000 году, открыли в четверг в городе Сертолово Ленинградской области. В церемонии открытия монумента принял участие командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Сегодня на ленинградской земле мы открываем памятник Герою Российской Федерации командиру разведывательного взвода, который входил в состав 6-й роты, гвардии лейтенанту Дмитрию Сергеевичу Кожемякину. Мы сегодня низко склоняем голову перед 6-й ротой, перед всеми военнослужащими, которые отдали свои жизни, защищая интересы страны. Выражаю самые добрые слова благодарности всем близким, родственникам, матерям и отцам тех, кто пал смертью храбрых на высоте 776", - сказал Сердюков на открытии монумента.

В мероприятии также приняли участие военные Западного военного округа, представители администрации Ленинградской области и города Сертолово, командование и военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, представители Союза десантников России и родственники погибших воинов 6-й роты. После открытия памятника военный оркестр исполнил гимн РФ, а также был дан оружейный салют.

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам, в том числе Кожемякину, было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Именами героев в стране названы школы, улицы и другие объекты.

Кожемякин погиб в этом же бою, совершив подвиг. Во время боя он был ранен, но остался в строю и продолжал помогать своим товарищам. Когда у офицера закончились боеприпасы, он вступил в рукопашную схватку с террористами и с помощью ножа и приклада автомата уничтожил нескольких боевиков. В Сертолово, где живут родственники героя, в честь него также названа одна из городских улиц.