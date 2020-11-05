Франция увеличивает вдвое численность подразделений пограничного контроля

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение вдвое увеличить в связи с террористической опасностью численность подразделений, осуществляющих контроль на внешних границах страны. Об этом он заявил в четверг в ходе посещения контрольно-пропускного пункта Пертюс на границе с Испанией.

"Мы приняли решение усилить контроль на границах Шенгенской зоны. Во Франции численность пограничной полиции и сотрудников таможни будет увеличена с 2 400 до 4 800 человек", - заявил французский президент.

"Я считаю также необходимым пересмотреть шенгенскую систему и добиться большего контроля на границах", - сказал Макрон. Он сообщил, что выступит с предложениями на данный счет на саммите ЕС в декабре.

Макрон напомнил, что во Франции за последние три месяца из-за уже принятых мер "были предотвращены 32 теракта, усилена борьба против терроризма". Эта борьба проводилась различными ведомствами при координации МВД. По словам президента, активизация действий нашла свое выражение в разработке проекта нового законопроекта в этой сфере, "который будет представлен на Совете министров 9 декабря".

Серия терактов произошла в Европе с конца октября, когда вооруженный ножом выходец из Туниса напал на прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце. Тогда погибли три человека, в тот же день полицейские в Авиньоне застрелили человека, угрожавшего прохожим ножом. За две недели до этого в пригороде Парижа радикальный исламист убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. 2 ноября несколько вооруженных террористов устроили стрельбу в Вене, в результате чего погибли пять человек. Связаны ли эти теракты между собой, неизвестно.