В Госдуме изучают вопрос разработки Социальной доктрины РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госдума заказала экспертно-аналитическое исследование по вопросу разработки проекта Социальной доктрины РФ и ее нормативно-правового обеспечения. Согласно данным открытого конкурса, размещенного на портале госзакупок в четверг, стоимость соответствующих работ составит 5 млн рублей.

"Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию законодательного обеспечения и механизмов практической реализации социальной политики России, разработка проекта Социальной доктрины Российской Федерации и ее нормативное правовое обеспечение", - обозначена цель исследования в техзадании.

Как указывается в сопроводительных материалах, необходимо комплексно оценить текущее состояние социальной политики РФ и выработать подходы к ее развитию. "Одним из возможных путей решения этой проблемы может стать разработка Социальной доктрины Российской Федерации", - отмечается в конкурсной документации.

Среди задач исследования значится выработка предложений по формированию такой доктрины, "определяющей социальную политику на долгосрочный период", а также подготовка инициатив по совершенствованию системы госуправления социальной сферой и правового регулирования социальной политики в контексте принятых поправок к конституции. В частности, планируется проанализировать опыт регулирования социальной политики не менее чем в 10 зарубежных странах.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 27 ноября.