В офисе ФБК Навального в Москве проходит обыск

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве, основателем которого является Алексей Навальный, проводят судебные приставы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

"Обыски проходят в ФБК и студии "Навальный Live". По предварительной информации, их проводят судебные приставы", - сказала она.

Ранее юрист ФБК Вячеслав Гимади рассказал ТАСС о проведении обыска. "В офис ФБК пришли некие люди в сопровождении бойцов ОМОН. Как мы поняли, там проходит обыск. Пока неясно, какой следственный орган его проводит и по какому уголовному делу", - сказал он. Директор ФБК Иван Жданов также написал в Twitter об обыске в фонде, но не привел подробностей.

Ранее в офисе ФБК приставы уже проводили обыски в связи с тем, что Иван Жданов отказался по решению суда удалить фильм "Он вам не Димон". В итоге Жданова признали виновным в неисполнении судебного решения и оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Последний раз обыск проводил СК по делу о клевете. Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал ТАСС о вызове на допрос его подзащитного в связи с уголовным делом, возбужденным месяц назад после видеообращения ветерана Великой Отечественной войны. Как пояснил адвокат, дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ общественными деятелями. В комментарии Навальный негативно высказался об участниках ролика, среди которых был ветеран войны Игнат Артеменко. В рамках уголовного дела следователь избрал Навальному меру пресечения в виде подписки о невыезде.