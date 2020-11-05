В ВОЗ намерены получить у властей Дании сведения о передаче коронавируса людям от норок

ЖЕНЕВА, 5 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ознакомлена с сообщениями о случаях передачи коронавируса, имеющего генетическую мутацию, людям от норок в Дании. Организация намерена получить дополнительную информацию на этот счет у датских властей, следует из сделанной в четверг записи в Twitter ВОЗ.

"Нам известно о сообщениях из Дании о том, что несколько человек заразились коронавирусом от норок и что вирус имеет некоторые генетические изменения. Мы находимся в контакте с датскими властями, чтобы больше узнать о случившемся", - говорится в сообщении организации.

Как заявила в среду на пресс-конференции в Копенгагене в режиме онлайн премьер-министр Дании Метте Фредериксен, "все норки в Дании должны быть убиты". По ее словам, в связи с обнаружением у норки мутировавшей инфекции, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител, необходимы решительные действия. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Премьер предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на весь мир.

Помощь фермерам в уничтожении норок окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям. Возмещение убытков фермерам, по предварительным расчетам, обойдется государству в сумму от $362 млн до $441 млн, сообщило агентство Ritzaus Bureau. Объем экспорта меха норок в 2019 году составил $475 млн. Коронавирус быстро распространился среди 1 139 норковых ферм в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.