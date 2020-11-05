Из резервного фонда Кубани выделили 170 млн рублей на лекарства от COVID-19

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Около 170 млн рублей выделено из резервного фонда Краснодарского края на закупку лекарств для лечения зараженных коронавирусом. Кроме того, из федерального бюджета регион получил на эти цели еще более 213 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в четверг.

"По решению губернатора из резервного фонда Краснодарского края выделено 170 млн рублей на закупку лекарств для лечения от COVID-19. Краснодарский край также получил 213,5 млн рублей из федерального бюджета на лекарства для лечения пациентов амбулаторно на дому. В ближайшее время жители, у которых подтвержден коронавирус, смогут бесплатно получать препараты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что текущая эпидситуация в регионе регулярно обсуждается с главврачами медучреждений. Обеспечение больниц всем необходимым для профилактики и лечения коронавирусной инфекции на особом контроле. Кроме того, 15,7 млн рублей федеральный бюджет выделил на дооснащение лабораторной службы, а 109,7 млн рублей - на необходимое региону оборудование, в том числе край планирует приобрести КТ-аппараты.

Также в пресс-службе отметили, что регион получил 30 реанимобилей для службы скорой помощи. До конца года ожидается поступление еще 60 машин. "Есть серьезная потребность в кадрах для работы на этих автомобилях. Мы решаем этот вопрос, привлекаем на работу студентов старших курсов кубанского медуниверситета", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в четверг в регионе выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев превысило 18 тыс. Почти 12 тыс. человек выписано после выздоровления. Умерли 453 человека, 33 пациента в тяжелом состоянии на ИВЛ. Четверо заболевших на ЭКМО в краевой больнице №1.

С 31 марта в Краснодарском крае, который является третьим по численности населения в РФ, действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля в регионе начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, возобновили работу некоторые предприятия, с июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли 21 июня, на Кубань начали активно приезжать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.