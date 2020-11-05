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Воронежских старшеклассников с 9 ноября переведут на дистанционное обучение

Начальная школа продолжит учиться очно

ТАСС, 5 ноября. Ученики 7-11 классов Воронежской области с 9 ноября перейдут на дистанционный формат обучения из-за роста числа заразившихся коронавирусом. При этом начальная школа продолжит учиться в очном режиме, а в 5-6-х классах вводят смешанный вариант обучения, сообщает в четверг пресс-служба правительства Воронежской области.

"По решению оперативного штаба, которое одобрил губернатор Александр Гусев, с 9 ноября в 1-4 классах продолжится очное обучение, в 5-6 классах вводится смешанный вариант: не более двух дней в неделю будет очное обучение, остальные дни - дистанционка. В 7-11-х классах - полная дистанционка", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что перечисленные меры будут действовать в регионе на протяжении двух недель, до 22 ноября включительно.

При этом решение по формату обучения в малокомплектных школах каждый отдельный муниципалитет может принимать самостоятельно. Интернаты продолжат свою работу в очном режиме, вузам и техникумам рекомендовано работать в дистанционном формате.

В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировано 303 новых случая заболевания COVID-19, всего с начала пандемии количество заболевших достигло 26 580 человек, умерли более 490 человек.

Теги
РоссияВоронежская область
Пандемия COVID-19
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