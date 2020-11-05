МИД РФ просит россиян отложить поездки за рубеж на фоне ситуации с пандемией

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. МИД РФ призывает россиян отложить свои необязательные поездки за рубеж в связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном, вызванным пандемией коронавируса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется", - сказала дипломат.

"Пережитые многими россиянами в ходе первой волны пандемии риски, такие как невозможность вернуться на родину на неопределенное время, отложенная возможность возвращения, карантины, практически блокада в целом ряде государств, городов, населенных пунктов. К сожалению, все это актуально и сегодня и, возможно, даже не меньше, чем прошедшей весной", - добавила Захарова.

Дипломат отметила, что в этой связи остаются более чем актуальными все ранее озвученные рекомендации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 48 млн человек, свыше 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.