Власти Татарстана разрешили круглосуточную работу придорожных кафе

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Круглосуточная работа придорожных кафе разрешена в Татарстане, соответствующее постановление кабинета министров республики размещено на официальном портале правовой информации региона.

С конца октября в Татарстане запрещены работа некоторых заведений общепита и проведение зрелищных мероприятий с 23:00 до 06:00.

"Внести в постановление изменение, дополнив абзац шестой пункта четыре словами "а также в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов", - говорится в документе за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В Татарстане выявили 8 649 случаев коронавируса нового типа, выздоровели 7 676 пациентов.