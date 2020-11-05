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Власти Татарстана разрешили круглосуточную работу придорожных кафе

С конца октября в республике запрещается работа некоторых заведений общепита и проведение зрелищных мероприятий с 23:00 до 06:00

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Круглосуточная работа придорожных кафе разрешена в Татарстане, соответствующее постановление кабинета министров республики размещено на официальном портале правовой информации региона.

С конца октября в Татарстане запрещены работа некоторых заведений общепита и проведение зрелищных мероприятий с 23:00 до 06:00.

"Внести в постановление изменение, дополнив абзац шестой пункта четыре словами "а также в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов", - говорится в документе за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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