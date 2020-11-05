Кабмин поручил ФСО исследования общественного мнения о миграционных процессах в РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) будет проводить исследования общественного мнения о миграционных процессах РФ. Такой пункт включен в план мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что исследования общественного мнения о миграционных процессах ФСО будет проводить ежегодно в третьем квартале начиная с 2021 года. В план мероприятий также включен пункт о том, что социологические исследования по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений будет проводить Федеральное агентство по делам национальностей ежегодно с 2021 года. Результаты исследований планируется направлять в МВД.

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы была утверждена в 2018 году. ФСО России отвечает за обеспечение безопасности руководителей страны и других лиц, подлежащих государственной охране. На сайте ФСО среди задач и полномочий называется и "информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственных органов, техническое обслуживание и программное сопровождение информационно-телекоммуникационных систем и ситуационных центров".