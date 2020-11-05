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Пандемия COVID-19
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Министра здравоохранения Омской области отправили в отставку

Решение принято после инцидента в Омске 27 октября, когда двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус в течение 10 часов не могли госпитализировать
Ирина Солдатова Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Ирина Солдатова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков в четверг отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после скандала в Омске 27 октября, когда двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус в течение 10 часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах.

Вечером 27 октября два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов. Больные были госпитализированы, Минздрав проводит служебное расследование по факту происшествия.

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"Сегодня мной принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны, это решение взвешенное, принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, который произошел 27 октября в городе Омске. Наша главная задача - сделать все, чтобы такие инциденты больше не повторялись", - сообщил Бурков в своем Instagram.

Ранее губернатор временно отстранил от должности до окончания служебного расследования замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову, которая отвечала за оказание населению скорой медицинской помощи. Позднее Бурков назвал инцидент с задержкой госпитализации больных преступной халатностью, причиной которого стал системный сбой в Минздраве, и пообещал принять по итогам расследования кадровые решения.

Регион также оперативно в течение недели увеличил почти на 40% - до 3,29 тыс. - количество койко-мест для пациентов с коронавирусом и создал единый координационный центр по госпитализации "ковидных" больных, куда будет идти вся информация о свободных местах в больницах и о пациентах, которых планируется госпитализировать.

Солдатова с 2013 года по 2015 год была главным неонатологом Москвы, с 2015 года до 2019 года - заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции. Она возглавила омский Минздрав после того, как министр Дмитрий Вьюшков подал в отставку 1 апреля после критики губернатора на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области.

В новость были внесены изменения (16:31 мск) - расширена цитата губернаторадобавлены подробности.

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РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская областьПандемия COVID-19
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