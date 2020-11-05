Лукашенко поручил изучить возможность производства в стране российской вакцины от COVID-19

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проработать возможность наладить в республике производство российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

"Я вчера разговаривал с президентом России [Владимиром Путиным]. <...> Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать - продавайте". Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить", - сказал Лукашенко на совещании о мерах по противодействию распространению вирусных инфекций.

Он добавил, что Путин предложил Минску российские разработки "на дружеских основаниях". "Посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство, и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это президент России предложил на дружеских основаниях", - сказал Лукашенко.

Сообщается, что этот вопрос прорабатывать поручено помощнику белорусского президента Александру Косинцу.

В Белоруссии с 1 октября началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Она стала первой зарубежной страной, в которой начались клинические исследования "Спутника V" после его регистрации в России.

Телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся в среду. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры дали высокую оценку сотрудничеству двух стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отметили важное значение в этом контексте договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины. В свою очередь пресс-служба Лукашенко информировала, что речь также шла о об организации производства вакцины в Белоруссии и передаче ей российских технологий.