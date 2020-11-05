ВЦИОМ: Более 60% россиян считают, что выборы в США не повлияют на отношения с Россией

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что результаты выборов президента США не окажут влияние на российско-американские отношения. Об этом сообщил в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы".

"На вопрос, будет лучше для России, чтобы на выборах в США победил [Дональд] Трамп или [Джозеф] Байден, 20% респондентов заявили о том, что будет лучше, если победит Трамп. Но подчеркну, что 63% опрошенных заявили о том, что это не имеет значения для России и для наших отношений", - сказал Мамонов.

По его словам, 11% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос. Еще 4% считают, что победа Байдена положительно скажется на отношениях двух государств. 69% респондентов отметили, что не симпатизируют никому из кандидатов, около 18% признались в симпатиях Трампу.

Мамонов отметил, что 85% респондентов заявили о том, что "в той или иной степени" следили за избирательной кампанией в США, добавив, что эти цифры показывают только "фоновую информированность". Только 3-4% опрошенных заявили, что интересуются выборами президента США.

По данным ВЦИОМ, россиян в американских выборах привлекала "яркость, активность, элементы театрализации". Опрос проходил 3 ноября, выборка составила 1,6 тыс. человек.

Кризис системы

По словам председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, президентские выборы в США могут поставить сложные вопросы перед критиками российской избирательной системы. "Не знаю, что делать записным критикам российских выборов - "Голосу" и прочим. Они говорят, что голосование трехдневное - это очень плохо, ужасно. А вот двухмесячное голосование - как, нормально?" - сказал Григорьев в ходе круглого стола.

Он также обратил внимание на участки, где более 90% голосов были отданы за одного из кандидатов президентской гонки. Григорьев отметил, что подобные итоги при голосовании в РФ вызвали бы вопросы о честности выборов у некоторых отечественных экспертов. "На мой взгляд, мы видим кризис политической системы США - двухпартийной системы. Кандидатов было значительно больше, чем двое. Но неравенство условий совершенно очевидный характер носит, где в дебатах участвовал представитель Либертарианской партии? Нигде", - добавил он.

Григорьев напомнил, что в России законодательство предусматривает обязательное время и площадки для агитации для всех кандидатов, в то время как в США ситуация обратная. "Это приводит к неравенству в состязательности кандидатов", - подчеркнул он.

Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.