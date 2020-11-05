Финляндия продлила ограничения на границе с Россией и другими странами

ХЕЛЬСИНКИ, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Финляндии приняло решение продлить действующие в настоящее время ограничения на границе с Россией и рядом других государств до 22 ноября. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе правительственной канцелярии.

"С 9 ноября ограничения на внешних границах снимаются для прибывающих в Финляндию из Сингапура. Ограничения также снимаются для жителей Гонконга и Макао, если ЕС подтвердит достаточный уровень взаимности [в снятии ограничений] с их стороны. Для других [не входящих в ЕС и Шенгенскую зону] стран передвижение через границу ограничено до 22 ноября", - отмечается в сообщении.

Кроме того, указали в кабмине, контроль на границах внутри Шенгена между Финляндией и всеми странами Шенгенской зоны возвращен до 22 ноября.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 189, достигнув 17 119, сообщил Национальный институт здравоохранения и социального развития. С начала пандемии в стране зафиксированы 359 летальных исходов.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения составляет 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

С 1 октября для стран, где этот порог превышен, может быть разрешен въезд без карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый должен быть сделан перед поездкой, второй - после прибытия в Финляндию. Эта мера касается только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного Евросоюзом. Она не распространяется, в частности, на Россию и США.