Власти Удмуртии ожидают пик заражения коронавирусом в ноябре

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики ожидают пик заражения коронавирусом и пневмонией в регионе в ноябре, сообщил в четверг на пресс-конференции глава республики Александр Бречалов.

"У нас есть основания полагать, что ноябрь будет как раз тем пиком заболеваемости и пневмонией, и ковидом", - сказал Бречалов.

По его словам, власти предприняли необходимые меры на случай, если ситуация будет тяжелой.

"У нас с резервом, который мы введем в строй до середины ноября, будет 3 тыс. мест, 34% коек сейчас свободны", - добавил глава региона, отметив, что в республике возобновили работу обсерваторы, в них сейчас 200 мест, там находятся 25 человек.

Всего на 5 ноября в Удмуртии зарегистрировано 9 659 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 7 682 человека выздоровели, 178 пациентов умерли. Состояние 917 заболевших оценивается как удовлетворительное, 730 пациентов - средней степени тяжести, 152 - в тяжелом состоянии.

По данным республиканского оперштаба, темпы распространения вируса в Удмуртии возросли в сентябре. В августе показатель находился на уровне 20-30 человек, к концу сентября он возрос до 100 случаев за сутки, сейчас регистрируется около 130 случаев. С 11 сентября в республике действует обязательный масочный режим, в октябре продлили школьные каникулы, также с 9 октября запрещена работа кафе и ресторанов в ночное время.