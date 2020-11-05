В Перми открылась конференция по изучению истории Великой Отечественной войны

ПЕРМЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция, посвященная изучению истории Великой Отечественной войны, началась в Перми в рамках V Ноябрьских историко-архивных чтений, в ней участвуют почти 300 человек из разных регионов России и ближнего зарубежья. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) Сергей Неганов.

"В научно-практической конференции участвуют 14 регионов России и четыре зарубежные страны - Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Белоруссия. Всего 286 человек, из них более 60 - докладчики. Сегодня уже выступило 36. На конференции звучит и новая информация о Великой Отечественной войне, но главная цель - обобщить опыт исследований о войне за последние 75 лет как ученых, так и практиков. Задача понять, как велись исследования в эти годы, чего в них не хватало, что должна делать российская наука для того, чтобы понять такой феномен, как Великая Отечественная война", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день существует проблема, связанная с отсутствием системы изучения истории этой войны, поэтому потребность в проведении подобной конференции только возрастает. "Уникальность конференции в том, что историки и обществоведы пытаются понять, на каком уровне исследования находится сейчас история Великой Отечественной войны, и какие задачи перед историческими и другими гуманитарными науками стоят сейчас", - добавил собеседник агентства.

Организатором V Ноябрьских историко-архивных чтений выступает ПермГАСПИ, мероприятие также проводится при поддержке администрации губернатора Пермского края и краевого Агентства по делам архивов совместно с пермским филиалом НИУ "Высшая школа экономики" и Пермским государственным национальным исследовательским университетом (ПГНИУ).