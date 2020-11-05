Власти Москвы не планируют вводить из-за коронавируса жесткие ограничительные меры

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, как в странах Европы, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Болезнь никуда не ушла, борьба продолжается. За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры. <...> Мы пока не предполагаем этого делать. Считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", - сказал Собянин.

Ранее мэр сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве снова начала обостряться, количество выявляемых случаев заражения и госпитализаций растет. При этом Собянин отметил, что наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на удаленку дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью.

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